Бухгалтер на предприятии большую часть своего рабочего времени занят текущими делами — оформление первичных документов, отражение в учете хозяйственных операций, начисление и уплата налогов, работа с дебиторами и кредиторами и т. д. Наши аудиторы никогда не бывают заняты «текучкой» — они постоянно обновляют свои знания в области бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельности и гражданского права, методов аудита, законодательства, российских и международных норм и стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. Мы проводим обучение своих аудиторов с обязательным контролем знания новых норм и положений. Для обеспечения качества предоставляемых услуг аудитор обязан строго следовать российским и международным аудиторским стандартам.