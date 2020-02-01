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КЕЗИК ЕКАТЕРИНА ГЕНАДИЕВНА

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Бухгалтерские услуги

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕЛЫЙ ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Бух­гал­тер­ское бю­ро «Ин­тел­лект СЛК» уже бо­лее 16 лет ра­бо­та­ет в сфе­ре бух­гал­тер­ских услуг в Ка­ли­нин­гра­де, и за это вре­мя мы не раз до­ка­зы­ва­ли свой про­фес­си­о­на­лизм и без­уко­риз­нен­ное зна­ние за­ко­но­да­тель­ства. В чис­ло на­ших кли­ен­тов вхо­дит мно­же­ство ор­га­ни­за­ций из Ка­ли­нин­гра­да и Ка­ли­нин­град­ской об­ла­сти, а та­к­же из дру­гих ре­ги­о­нов. Мы очень до­ро­жим на­шей ре­пу­та­ци­ей, по­это­му вы­пол­ня­ем свою ра­бо­ту на вы­со­чай­шем уровне. Вы мо­же­те быть уве­ре­ны в ка­че­стве по­лу­ча­е­мых бух­гал­тер­ских услуг, ес­ли за­ка­зы­ва­е­те их у нас.

По­зво­ни­те нам и убе­ди­тесь са­ми

В ЧИСЛО БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СЛК» ВХОДИТ:

  • Составление подходящей именно вам учетной политики;
  • Осуществление налогового планирования;
  • Исчисление налоговых обязательств;
  • Представление интересов в налоговой службе;
  • Сопровождение при проверках;
  • Подготовка налоговой отчетности;
  • Расчет заработной платы;
  • Восстановление бухгалтерского учета;
  • Проведение бесплатных консультаций.

Мы будем чрезвычайно рады использовать весь накопленный нами опыт на благо вашего бизнеса.

ЗАЧЕМ ПРИГЛАШАТЬ АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтер на предприятии большую часть своего рабочего времени занят текущими делами — оформление первичных документов, отражение в учете хозяйственных операций, начисление и уплата налогов, работа с дебиторами и кредиторами и т. д. Наши аудиторы никогда не бывают заняты «текучкой» — они постоянно обновляют свои знания в области бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельности и гражданского права, методов аудита, законодательства, российских и международных норм и стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. Мы проводим обучение своих аудиторов с обязательным контролем знания новых норм и положений. Для обеспечения качества предоставляемых услуг аудитор обязан строго следовать российским и международным аудиторским стандартам.

В ходе проведения аудиторской проверки были получены ценные и обоснованные рекомендации по совершенствованию системы бухгалтерского учета некоммерческой организации.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТАФ.Ф Лапин
Наша организация сотрудничает с Интеллект СЛК с середины 2018 года. За это время мы смогли по достоинству оценить профессионализм сотрудников этой компании. Особенно хотим обратить внимание на превосходную защиту законньх интересов клиентов сотрудниками Интеллект СЛК.
АЛГУВА
АЛГУВАПравдин А.А.
Могу с уверенностью порекомендовать ООО ‘Интеллект СЛК’ как надежного, проверенного и порядочного партнера в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита и защиты при проверках налоговыми органами.
СОЛНЦЕВ И ПАРТНЕРЫ
СОЛНЦЕВ И ПАРТНЕРЫСолнцев С.Е.
Особенно хочу обратить внимание на девиз компании- ‘Выбирайте лучшее — доверяйте профессионалам! Этот девиз полностью подтверждает принципы и уровень работы компании.
АМБЕРХАУС
АМБЕРХАУСЛапицкая Л.В.
Калининградский филиал СОАО «ВСК» успешно работает по страхованию ответственности с аудиторской компанией «Интелект СЛК» с 2004 года.
ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ
ВСК СТРАХОВОЙ ДОМПравдин А.А.
Основываясь на положительном опыте сотрудничества, мы рекомендуем Аудиторскую фирму «Интеллект СЛК» компаниям, заинтересованным в качественном проведении аудиторской проверки.
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГКачанович А.Н.
Аудиторская фирма «Интеллект СЛК» на протяжении многих лет является официальным аудитором нашей компании, а также оказывает полный комплекс услуг в области налогового, бухгалтерского и юридического консультирования. Руководствуясь своим опытом, мы можем порекомендовать аудиторскую фирму «Интеллект СЛК» как надёжную и профессиональную компанию.
ТЕХНОБАЛТ
ТЕХНОБАЛТМиклин С.Р.
Особенно стоить отметить высокий уровень консалтинга в сфере налогообложения, следствием чего являются великолепные результаты выездных налоговых проверок в нашей компании. Наш опыт позволяет нам сделать вывод о том, что Аудиторская фирма «Интеллект СЛК» является превосходной аудиторской компанией, с которой можно иметь дело.
СПЕЦ ГАЗ АВТОМАТИКА
СПЕЦ ГАЗ АВТОМАТИКАОгиенко В.Д.
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ЦЕНЫ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

от

1 500

руб. в месяц

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ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

от

2 000

руб. в месяц

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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХУЧЕТА

от

1 500

руб. в месяц

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ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ОБРАБОТКА ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА

Мы обрабатываем все документы, полученные от клиента, которые могут оказать влияние на налоговую или бухгалтерскую отчетность клиента.

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Наши специалисты рассчитывают заработную плату по сотрудникам наших клиентов и исчисляют НДФЛ и страховые взносы, которые необходимо уплачивать работодателю.

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИЕНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

При ведении бухгалтерского учета клиента наши специалисты анализируют представленные клиентом документы и при выявлении нарушений действующего законодательства оперативно сообщают о таковых с предложениями и рекомендациями по устранению.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Все наши клиенты имеют право при обслуживании в нашей компании получать неограниченное количество консультаций по налогообложению по всем вопросам, связанным с ведением их предпринимательской деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ УЧЕТА

На основании отраженных на счетах бухгалтерского учета документов, наши специалисты сформируют все необходимые регистры бухгалтерского и налогового учета.

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

Перед сдачей отчетности наши главные бухгалтеры проверят соотношение всех контрольных сумм и показателей отчетности, а также убедятся в правильности ее составления.

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ

При обслуживании клиентов мы бесплатно оказываем услуги по оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства.

ПОДГОТОВКА И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

При ведении бухгалтерского учета мы составляем для наших клиентов всю налоговую отчетность, которую необходимо сдавать в налоговые органы, а также сдаем ее по телекоммуникационным каналам связи. При обслуживании клиентов мы бесплатно оказываем услуги по оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства.

ПОДГОТОВКА И СДАЧА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

По всем нашим клиентам (юридическим лицам) мы составляем обязательно бухгалтерскую отчетность, которую предоставляем в налоговые органы и органы статистики.

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В нашей компании присутствует внутрифирменный контроль качества, при котором наши аудиторы перепроверяют деятельность бухгалтерии с целью выявления возможных ошибок и неточностей при оказании услуг нашим клиентам.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Специалисты нашей компании грамотно и профессионально представляют интересы клиентов в налоговых органах.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

При проведении налоговыми органами выездных, камеральных или встречных проверок наши сотрудники полностью подготовят все необходимые документы и пояснения, а также возьмут на себя все вопросы по взаимодействию с контролерами.

ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы несем полную финансовую ответственность за некачественно оказанные услуги. При этом ответственность нашей компании застрахована ПАО Ингосстрах на сумму 10 000 000 рублей.

ГАРАНТИЯ

Мы даем нашим клиентом гарантию на оказанные услуги сроком 3 года, т.е. на срок возможного налогового контроля.

Мы ценим ваше время

Оставьте свои контакты, наш главный бухгалтер свяжется с вами и проконсультирует по вашему вопросу — рассчитает индивидуальный тариф. Никакого спама и  рассылок  — обещаем!

НАЧните РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!

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Мы свяжемся с вами для обсуждения вашей ситуации, предложим варианты сотрудничества — никакого спама — обещаем!

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