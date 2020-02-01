наши услуги
Бухгалтерские услуги
бухгалтерское
Обслуживание
выгодно
Сократим ваши затраты на бухгалтерию
КЕЗИК ЕКАТЕРИНА ГЕНАДИЕВНА
Главный бухгалтер
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕЛЫЙ ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Бухгалтерское бюро «Интеллект СЛК» уже более 16 лет работает в сфере бухгалтерских услуг в Калининграде, и за это время мы не раз доказывали свой профессионализм и безукоризненное знание законодательства. В число наших клиентов входит множество организаций из Калининграда и Калининградской области, а также из других регионов. Мы очень дорожим нашей репутацией, поэтому выполняем свою работу на высочайшем уровне. Вы можете быть уверены в качестве получаемых бухгалтерских услуг, если заказываете их у нас.
Позвоните нам и убедитесь сами
В ЧИСЛО БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СЛК» ВХОДИТ:
- Составление подходящей именно вам учетной политики;
- Осуществление налогового планирования;
- Исчисление налоговых обязательств;
- Представление интересов в налоговой службе;
- Сопровождение при проверках;
- Подготовка налоговой отчетности;
- Расчет заработной платы;
- Восстановление бухгалтерского учета;
- Проведение бесплатных консультаций.
Мы будем чрезвычайно рады использовать весь накопленный нами опыт на благо вашего бизнеса.
ЗАЧЕМ ПРИГЛАШАТЬ АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтер на предприятии большую часть своего рабочего времени занят текущими делами — оформление первичных документов, отражение в учете хозяйственных операций, начисление и уплата налогов, работа с дебиторами и кредиторами и т. д. Наши аудиторы никогда не бывают заняты «текучкой» — они постоянно обновляют свои знания в области бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельности и гражданского права, методов аудита, законодательства, российских и международных норм и стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. Мы проводим обучение своих аудиторов с обязательным контролем знания новых норм и положений. Для обеспечения качества предоставляемых услуг аудитор обязан строго следовать российским и международным аудиторским стандартам.
ЦЕНЫ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
от
1 500
руб. в месяц
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
от
2 000
руб. в месяц
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХУЧЕТА
от
1 500
руб. в месяц
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
ОБРАБОТКА ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА
Мы обрабатываем все документы, полученные от клиента, которые могут оказать влияние на налоговую или бухгалтерскую отчетность клиента.
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Наши специалисты рассчитывают заработную плату по сотрудникам наших клиентов и исчисляют НДФЛ и страховые взносы, которые необходимо уплачивать работодателю.
КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИЕНТОМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
При ведении бухгалтерского учета клиента наши специалисты анализируют представленные клиентом документы и при выявлении нарушений действующего законодательства оперативно сообщают о таковых с предложениями и рекомендациями по устранению.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Все наши клиенты имеют право при обслуживании в нашей компании получать неограниченное количество консультаций по налогообложению по всем вопросам, связанным с ведением их предпринимательской деятельности.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ УЧЕТА
На основании отраженных на счетах бухгалтерского учета документов, наши специалисты сформируют все необходимые регистры бухгалтерского и налогового учета.
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
Перед сдачей отчетности наши главные бухгалтеры проверят соотношение всех контрольных сумм и показателей отчетности, а также убедятся в правильности ее составления.
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
При обслуживании клиентов мы бесплатно оказываем услуги по оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства.
ПОДГОТОВКА И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
При ведении бухгалтерского учета мы составляем для наших клиентов всю налоговую отчетность, которую необходимо сдавать в налоговые органы, а также сдаем ее по телекоммуникационным каналам связи. При обслуживании клиентов мы бесплатно оказываем услуги по оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства.
ПОДГОТОВКА И СДАЧА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
По всем нашим клиентам (юридическим лицам) мы составляем обязательно бухгалтерскую отчетность, которую предоставляем в налоговые органы и органы статистики.
ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В нашей компании присутствует внутрифирменный контроль качества, при котором наши аудиторы перепроверяют деятельность бухгалтерии с целью выявления возможных ошибок и неточностей при оказании услуг нашим клиентам.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ
Специалисты нашей компании грамотно и профессионально представляют интересы клиентов в налоговых органах.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
При проведении налоговыми органами выездных, камеральных или встречных проверок наши сотрудники полностью подготовят все необходимые документы и пояснения, а также возьмут на себя все вопросы по взаимодействию с контролерами.
ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы несем полную финансовую ответственность за некачественно оказанные услуги. При этом ответственность нашей компании застрахована ПАО Ингосстрах на сумму 10 000 000 рублей.
ГАРАНТИЯ
Мы даем нашим клиентом гарантию на оказанные услуги сроком 3 года, т.е. на срок возможного налогового контроля.
Мы ценим ваше время
Оставьте свои контакты, наш главный бухгалтер свяжется с вами и проконсультирует по вашему вопросу — рассчитает индивидуальный тариф. Никакого спама и рассылок — обещаем!